Discurso de posesión: Abelardo De La Espriella promete "derrotar sin tregua al narcoterrorismo"

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes, durante su primer discurso como mandatario, una política de confrontación directa contra las organizaciones criminales y el narcotráfico. Desde el Cantón Militar Pichincha, en Cali, el jefe de Estado afirmó que su Gobierno buscará recuperar la seguridad y la libertad del país.

“Reafirmo mi intención de derrotar al narcoterrorismo y a los criminales que amenazan la libertad de Colombia”, aseguró De La Espriella durante su intervención.

El mandatario sostuvo que la seguridad será una de las principales prioridades de su administración y cuestionó las estrategias que, según dijo, impliquen concesiones a los grupos armados y organizaciones criminales.

Cuando el gobierno respalda a la fuerza pública, la violencia retrocede. La seguridad no se construye con concesiones al crimen. afirmó el mandatario

Orden a las Fuerzas Militares y la Policía

De La Espriella fue directo al referirse a las estructuras criminales y al papel que tendrán las Fuerzas Militares y la Policía. “Le imparto desde aquí a las Fuerzas Militares y de Policía la orden perentoria de perseguir a todas las estructuras criminales”, señaló.

El presidente planteó además un ultimátum para los integrantes de estas organizaciones, tal como lo mencionó durante campaña. “Los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su fuerza pública”.

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En uno de los momentos más enfáticos de su intervención, De La Espriella utilizó la figura del tigre para referirse a la postura que tendrá su Gobierno frente a las organizaciones criminales.

Que no se equivoquen, 'el tigre' ha llegado y sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender a Colombia. sostuvo

Erradicación de cultivos ilícitos

Otro de los ejes de su discurso fue la lucha contra los cultivos ilícitos. El mandatario aseguró que la erradicación será una prioridad nacional y anunció la implementación de nuevas estrategias para combatir la producción de coca.

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“La erradicación de cultivos por todas las vías será posible, es una prioridad nacional. La coca no se combate con estadísticas o mapas manipulados, sino arrancándola de la tierra”, afirmó.

De La Espriella también anunció que su gobierno implementará la fumigación con herbicidas que, según aseguró, serán de última generación y no ocasionarán daños a la salud humana ni al medio ambiente.

Ha llegado la hora de erradicar el flagelo de los cultivos ilícitos. manifestó

El presidente vinculó esta estrategia con una apuesta por la sustitución y el fortalecimiento de actividades económicas legales en las zonas afectadas por los cultivos de coca. “La coca dará paso al coco, al cacao, al café… y a una economía honrada”, dijo.

El diálogo con grupos criminales, “agotado”

El mandatario también cerró la puerta a una política de negociación con estas estructuras. “La opción del diálogo está completamente agotada”, aseguró, al tiempo que anunció una actuación más contundente contra las organizaciones que, según dijo, amenazan la libertad y la seguridad de los colombianos.

La estrategia tendrá como objetivo recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de los ciudadanos en escenarios cotidianos. De La Espriella habló de trabajadores extorsionados, mujeres que utilizan el transporte público, familias que quieren estar en los parques y comerciantes que enfrentan amenazas de grupos criminales.

El presidente también envió un mensaje directo a los integrantes de la fuerza pública y prometió respaldo institucional para quienes participen en operaciones contra el crimen. “Militares y policías de la patria, tengan la certeza de que este Gobierno los protegerá como se debe hacer por los héroes de Colombia”, afirmó.

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Megacárceles y respaldo a la fuerza pública

El presidente anunció además la construcción de “megacárceles” destinadas a personas consideradas una amenaza para la seguridad, como parte de su estrategia contra el crimen.

“En mi gobierno se construirán megacárceles para quienes representan la amenaza para la seguridad del pueblo”, afirmó.

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De la Espriella cerró su intervención con un mensaje dirigido a los integrantes de las fuerzas militares y la Policía, a quienes prometió respaldo institucional durante su administración.

“Militares y policías, tengan la certeza: el gobierno los respetará. Conmigo tendrán a un defensor de todas las horas”, señaló.

En medio de un discurso marcado por la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el respaldo a la fuerza pública, el mandatario resumió su postura con una frase que, según planteó, definirá el rumbo de su Gobierno: “La victoria a toda costa, la victoria a pesar del terror. Sin la victoria no hay supervivencia”.