De La Espriella publicará lista de grupos narcoterroristas para combatirlos con la Fuerza Pública

El presidente Abelardo De La Espriella prepara una de sus primeras decisiones en materia de seguridad que consiste en la expedición de un listado de grupos considerados narcoterroristas, con el propósito de fortalecer las herramientas de las Fuerzas Militares y la Policía para combatirlos.

El anuncio fue realizado por el presidente durante su discurso en el Batallón Pichincha, en Cali, donde anticipó que la medida será adoptada en las próximas horas. “En las próximas horas, mi Gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas con el propósito de dotar a nuestra gloriosa Fuerza Pública de instrumentos eficaces para el combate frontal del crimen”, afirmó.

La decisión hace parte de una política de seguridad que plantea una confrontación directa contra las organizaciones criminales y marca distancia frente a los procesos de diálogo con grupos armados. De La Espriella fue enfático al señalar que “la opción del diálogo está completamente agotada” y planteó el sometimiento a la justicia como la alternativa para los integrantes de estas estructuras.

El mandatario aseguró además que no habrá lugares del territorio nacional donde las organizaciones criminales puedan sentirse protegidas de la acción estatal. “No habrá un solo espacio de nuestro territorio donde los delincuentes puedan sentirse a salvo”, sostuvo.



El anuncio se suma a la orden impartida por el presidente a las Fuerzas Militares y a la Policía para perseguir a las estructuras criminales. En su intervención, sostuvo que los integrantes de las bandas y organizaciones narcoterroristas deberán escoger entre someterse al Estado o enfrentar la fuerza pública.

La definición de los grupos que serán incluidos en el listado, así como los instrumentos concretos que acompañarán la medida, serán conocidos una vez el Gobierno expida oficialmente la decisión. El anuncio se convierte en uno de los primeros pasos de una política de seguridad que el nuevo mandatario presentó bajo el concepto de recuperación de la autoridad del Estado y combate frontal contra el crimen organizado.