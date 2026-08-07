🔴 Posesión de Abelardo De La Espriella, EN VIVO: transmisión y últimas noticias

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, iniciará oficialmente su mandato para el periodo 2026-2030 en una ceremonia que, por primera vez en la historia reciente, se realizará fuera de Bogotá.

El acto tendrá lugar en Cali y contará con la presencia del rey Felipe VI de España y de al menos ocho mandatarios de América Latina.

A través de su cuenta en X, De La Espriella aseguró que la elección de la capital del Valle del Cauca busca enviar un mensaje sobre la descentralización del país.

"Mi posesión será mucho más que una ceremonia. Será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad", escribió el mandatario electo, quien agregó que su proyecto de Gobierno parte de las regiones porque, según afirmó, "cuando las regiones prosperan, prospera Colombia".