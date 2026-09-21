Incendio en Villa de Leyva: van 240 hectáreas afectas; más de 400 personas trabajan para controlarlo

Un grave incendio forestal mantiene en alerta a Villa de Leyva, Boyacá, donde las llamas en el cerro San Marcos completaron más de 28 horas de actividad y han afectado cerca de 290 hectáreas de vegetación.

Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades municipales declararon la calamidad pública y determinaron la suspensión de las clases presenciales este lunes 21 de septiembre. La medida busca reducir la movilidad en las zonas cercanas al incendio y facilitar las labores de los organismos de socorro.

De acuerdo con el balance más reciente entregado por las autoridades, el incendio se encuentra controlado en aproximadamente un 50 %, aunque los fuertes vientos continúan dificultando las labores y pueden generar la reactivación de algunos focos.

Más de 400 personas trabajan para controlar el incendio

La emergencia ha movilizado a más de 400 personas. En tierra participan alrededor de 207 bomberos y socorristas de la Defensa Civil, además de unos 200 habitantes y voluntarios que apoyan las labores en diferentes frentes.

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Desde el aire también se mantiene un importante despliegue. Cuatro helicópteros han realizado cerca de 170 descargas, que representan unos 240.000 litros de agua sobre las zonas afectadas.

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La Fuerza Aérea Colombiana ha utilizado helicópteros Black Hawk para atacar los puntos críticos. Según el comandante del Comando Aéreo de Transporte Militar, brigadier general John López, una de las aeronaves había realizado 35 descargas bajo condiciones complejas, debido a los fuertes vientos y a la altura de la operación. A este dispositivo se sumará un helicóptero contratado por la Gobernación de Boyacá, equipado con un Bambi Bucket con capacidad de 16.000 litros, para reforzar el ataque aéreo contra las llamas.

37 personas han recibido atención médica

El balance médico de la emergencia señala que 37 personas han sido atendidas, principalmente integrantes de los organismos de socorro. Cerca del 90 % de los pacientes corresponden a personal que participa directamente en las labores de control.

Hasta el momento no se reportan personas fallecidas ni heridos de gravedad como consecuencia del incendio. Las autoridades también han realizado evacuaciones preventivas en sectores cercanos al fuego para proteger a habitantes y turistas.

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Evacuaron a turistas del Hotel Arcoíris

Uno de los puntos que generó preocupación durante la emergencia fue el Hotel Arcoíris. Allí fueron evacuados 19 turistas, mientras que 10 residentes decidieron permanecer en las instalaciones. Aunque inicialmente se reportó preocupación por el avance de las llamas hacia el establecimiento, las autoridades confirmaron posteriormente que la estructura logró ser protegida y que las personas evacuadas se encuentran a salvo.

La administradora del hotel, Eliana Suárez, había expresado su preocupación por la situación y pedido mayor apoyo para enfrentar el avance del fuego.Las autoridades mantienen vigilancia sobre las zonas habitadas y turísticas que permanecen próximas a los diferentes frentes de la emergencia.

Investigan las causas del incendio

El origen del incendio todavía es materia de investigación. De acuerdo con información preliminar entregada por las autoridades ambientales y de gestión del riesgo, existe la hipótesis de que el fuego podría haber sido provocado.

Esta versión aún debe ser establecida mediante las investigaciones correspondientes y no constituye una conclusión definitiva sobre las causas de la conflagración. La Gobernación de Boyacá anunció una recompensa de 45 millones de pesos por información que permita esclarecer el origen del incendio y establecer eventuales responsabilidades.

Autoridades piden evitar desplazamientos

El alcalde encargado de Villa de Leyva, Nicolás Méndez, pidió a los habitantes permanecer en sus viviendas y seguir únicamente la información suministrada por los canales oficiales.

El coliseo municipal fue habilitado como punto de atención y eventual albergue para las personas que puedan resultar afectadas por la emergencia.

Las autoridades también hicieron un llamado a los ciudadanos para no acercarse a las zonas donde trabajan los organismos de socorro y evitar el uso de drones, debido a que estas aeronaves pueden interferir con las operaciones de los helicópteros. Mientras continúan las labores terrestres y aéreas, el principal desafío sigue siendo contener completamente las llamas en medio de los fuertes vientos que afectan al cerro San Marcos.