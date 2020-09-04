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Incendio

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Controlan incendio que afectó 100 hectáreas en Charta; recuperación tardará más de 10 años

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