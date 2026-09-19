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Sigue sin control el incendio forestal en alrededores de zona urbana de Villa de Leyva

Bomberos y organismos de socorro atienden la emergencia que completa siete horas y se ha complicado por los fuertes vientos. Autoridades calculan tres hectáreas afectadas.

Sigue sin control el incendio forestal en Villa de Leyva.
Sigue sin control el incendio forestal en Villa de Leyva. Captura de pantalla video redes sociales.
Por: Sofía Vargas
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Actualizado: 19 de sept, 2026

Un incendio forestal se está registrando este sábado en el cerro San Marcos, cerca del casco urbano de Villa de Leyva, Boyacá. De acuerdo con la Alcaldía del municipio, han sido afectadas aproximadamente tres hectáreas de pino y vegetación nativa por el incendio. En la zona trabajan los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Villa de Leyva, Sáchica, Tinjacá y Tunja, con el apoyo de dos máquinas, un carro tanque y un vehículo de intervención rápida.

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De acuerdo con las autoridades, las labores de control se han complicado debido a los fuertes vientos y a la altura de los árboles, condiciones que dificultan el trabajo de los organismos de socorro. Ante esta situación, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, informó que se solicitó apoyo aéreo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Amaya explicó que, debido a las dificultades que enfrentan los equipos en tierra, desde el primer momento se solicitó el apoyo de un helicóptero. “Esperamos contar con este apoyo lo antes posible para fortalecer las labores que se realizan en tierra y avanzar en el control de la conflagración”, agregó.

La Alcaldía pidió a la ciudadanía mantenerse alejada de la zona del incendio y seguir las recomendaciones de las autoridades. La emergencia ocurre en medio de las condiciones de alta amenaza por incendios de cobertura vegetal reportadas para Villa de Leyva, asociadas a las bajas precipitaciones y a las condiciones meteorológicas que favorecen la propagación del fuego.

Como consecuencia de las llamas que consumen la vegetación, a esta hoora una fuerte capa de humo afecta a la zona urbana del municipio.

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