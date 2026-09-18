Enrique Gómez radicará acto legislativo para impedir prórroga del periodo de la JEP

El senador Enrique Gómez anunció que presentará ante el Congreso un acto legislativo con el que busca modificar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en particular para evitar una eventual prórroga de su periodo de funcionamiento y trasladar la fase de juicio a los tribunales de Justicia y Paz.

La propuesta fue explicada por Gómez durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que también planteó reducir el presupuesto destinado a la JEP dentro de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027.

Según el senador, el propósito es que los recursos que actualmente se destinan a la jurisdicción sean utilizados para fortalecer la justicia ordinaria. Gómez cuestionó los resultados que, según sus cifras, ha obtenido la JEP desde su puesta en funcionamiento. “se ha vuelto un fortín burocrático. Es una entidad con mínimo, mínimo rendimiento”, afirmó el senador durante la entrevista.

¿Qué propone Enrique Gómez para la JEP?

Gómez explicó que una de las primeras medidas que pretende impulsar es reducir el presupuesto de la jurisdicción. En la entrevista señaló que la JEP solicitó más de 800.000 millones de pesos para la vigencia de 2027 y planteó que una parte de esos recursos sea dirigida a otras áreas de la justicia.



De acuerdo con el senador, su propuesta contempla eliminar contratos de prestación de servicios, reducir gastos de arrendamiento y disminuir los costos asociados a viáticos. También afirmó que la JEP cuenta con varias sedes en el país y cuestionó el gasto relacionado con su operación.

El planteamiento se produce mientras el Congreso tramita el Presupuesto General de la Nación para 2027. Las comisiones económicas aprobaron el 14 de septiembre un monto de 634,9 billones de pesos para esa vigencia, aunque el proyecto todavía debe continuar su trámite legislativo. Gómez sostuvo que los recursos que se liberen de la JEP podrían contribuir a atender la congestión de la justicia ordinaria. En particular, señaló que existen despachos que, según sus declaraciones, hacen falta para responder al volumen de procesos pendientes.

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El acto legislativo busca evitar una prórroga de la JEP

El segundo componente de la propuesta anunciada por Gómez es un acto legislativo dirigido a modificar el esquema de duración de la jurisdicción. “Cuál sería la idea de ese acto Primero eliminar la posibilidad de prórroga”, afirmó el senador, quien agregó que los cinco años adicionales de la fase de juicio deberían ser asumidos por los tribunales de Justicia y Paz.

La duración de la JEP está regulada por disposiciones constitucionales y legales. La propia jurisdicción explica que el esquema contempla un periodo inicial de 15 años, dividido entre una primera etapa para el ejercicio de la acción penal y una fase posterior para concluir la actividad jurisdiccional. La Corte Constitucional estableció además que puede existir una prórroga adicional de cinco años, bajo las condiciones previstas por el ordenamiento jurídico.

En julio de 2026, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, afirmó que la jurisdicción no había solicitado una prórroga de su mandato constitucional y señaló que sus actuaciones avanzaban dentro de los tiempos establecidos para culminar las investigaciones de los macrocasos.

Sandra Ramírez Foto: AFP

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Gómez plantea trasladar la fase de juicio a Justicia y Paz

El senador explicó que su iniciativa no se limitaría a impedir una extensión del funcionamiento de la JEP. También pretende que los cinco años correspondientes a la fase de juicio sean desarrollados por otra estructura judicial.

“Que esos 5 años de vigencia adicional no se surtan ante la JEP, sino ante la justicia o los tribunales de justicia y paz que ya están operando, y ahorrar con eso recursos para el crecimiento de la rama”, sostuvo Gómez. La propuesta coincide con un debate que durante 2026 ha generado distintas posiciones sobre el futuro de la JEP. La jurisdicción ha defendido públicamente su respaldo constitucional e internacional y ha advertido que decisiones administrativas no pueden eliminarla.

Además, en julio de 2026 la JEP confirmó la condena contra integrantes del antiguo Secretariado de las Farc por hechos relacionados con el secuestro y otros crímenes investigados en el Macrocaso 01.

Recorte presupuestal y funcionamiento de la JEP

En la entrevista, Gómez afirmó que la reducción presupuestal sería una primera etapa de su propuesta. Según explicó, el objetivo sería disminuir progresivamente la estructura de la jurisdicción y destinar los recursos a atender necesidades de la justicia ordinaria. El senador también cuestionó el número de funcionarios y contratistas de la JEP y aseguró que, de acuerdo con sus cálculos, la entidad cuenta con 1.456 funcionarios de planta y 1.218 contratistas. Añadió que el costo anual de la planta sería de 248.000 millones de pesos y el de los contratos de prestación de servicios, de 62.000 millones.

Gómez también sostuvo que la JEP ha producido cuatro fallos y que ha definido 46 situaciones jurídicas entre las personas sometidas a su jurisdicción. Estas cifras corresponden a los datos expuestos por el senador durante la entrevista y no se presentan como una medición independiente de los resultados de la jurisdicción. El debate sobre su funcionamiento continúa abierto. En julio, el presidente de la JEP defendió la labor del tribunal y advirtió que un eventual desfinanciamiento tendría consecuencias para las víctimas.