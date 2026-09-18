Trámites con la Registraduría no necesitarán filas: así puede pedir su registro civil en 5 minutos

Para muchos ciudadanos, los trámites que se realizan en la Registraduría Nacional del Estado Civil pueden resultar demorados o complejos. Por ello, la entidad habilitó un servicio en línea para solicitar copias de registros civiles sin tener que desplazarse hasta una oficina.

El trámite permite solicitar documentos de nacimiento, matrimonio o defunción y recibir una copia directamente en el correo electrónico.

La opción busca facilitar este tipo de diligencias, en especial para quienes necesiten el documento y cuenten con acceso a internet. El proceso se realiza desde la plataforma habilitada por la entidad e incluye un pago electrónico.

La Registraduría confirmó que la copia del registro civil tiene un valor de $18.750. Una vez el ciudadano complete los pasos requeridos y realice el pago, el documento será enviado al correo electrónico registrado durante la solicitud.



¿Cómo puede sacar el registro civil por internet?

Para iniciar el procedimiento, el ciudadano debe ingresar al portal habilitado por la Registraduría para solicitar copias de registros civiles. Allí tendrá que crear una cuenta con usuario y contraseña.

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Quienes ya hayan realizado un registro anteriormente pueden ingresar con las credenciales que crearon. Una vez estén en la plataforma, deben seleccionar la opción “Solicitar copia”, desde donde podrán elegir qué documento necesitan.

Registro civil / imagen de referencia. Registraduría Nacional

El sistema permite solicitar copias del registro civil de nacimiento, matrimonio o defunción. Después de escoger el documento, la plataforma solicitará información relacionada con el registro que se quiere consultar.

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Entre los datos que pueden ser requeridos se encuentran el número serial y la información de identificación correspondiente al registro. El usuario debe diligenciar los campos solicitados para que el sistema pueda ubicar la información disponible.

Luego, la plataforma mostrará una vista previa del documento. Este paso permite que el ciudadano revise los datos antes de continuar con el trámite y verifique que correspondan con el registro que necesita.

Si la información es correcta, deberá seleccionar “Iniciar trámite” y completar los datos adicionales relacionados con el titular de la solicitud.

¿Cuánto cuesta sacar una copia del registro civil y cómo se paga?

De acuerdo con lo informado por la Registraduría, el valor de la copia es de $18.750 y el pago se realiza directamente mediante el enlace de PSE. Para completar el procedimiento, el usuario debe elegir la opción correspondiente al pago y seguir las instrucciones de la plataforma para realizarlo desde su cuenta bancaria.

Una vez el pago sea aprobado y el trámite termine correctamente, la copia del registro civil será enviada a la dirección de correo electrónico que el ciudadano registró durante el proceso.

De esta manera, quienes necesiten una copia de su registro de nacimiento, matrimonio o defunción pueden solicitarla sin tener que acudir presencialmente a una sede de la Registraduría, siempre que puedan realizar el procedimiento a través de la plataforma habilitada.