Desgarrador relato de fiscal en caso de Ana Lucía: reveló cómo fue el crimen

Un juez de control de garantías ordenó enviar a la cárcel a José Rojas Lares, ciudadano venezolano de 29 años, señalado como el presunto responsable del feminicidio agravado y actos sexuales agravados en contra de la niña Ana Lucía González, de 8 años de edad.

Durante la audiencia pública, la fiscal del caso presentó una estremecedora reconstrucción de los hechos ocurridos tras la desaparición de la menor en el municipio de Mosquera, Cundinamarca.

Según la información expuesta por el ente acusador, el crimen se habría desencadenado por una presunta venganza luego de una discusión entre el procesado y su pareja sentimental, hermana mayor de la víctima.



El recorrido detallado por la Fiscalía

La fiscal del caso reveló ante el despacho judicial cómo se ejecutó el traslado de la menor a través de la capital del país antes de su muerte.

"La sube en la moto, la traslada allí en esa moto del municipio de Mosquera y entran a la ciudad de Bogotá por la localidad de Fontibón. Allí en Bogotá, ese día 14 de septiembre, la deja", detalló la representante de la Fiscalía durante la diligencia.



Imágenes de la captura del presunto asesino de la pequeña encontrada en alcantarilla Foto: Fiscalía

De acuerdo con el relato fiscal, el acusado regresó al día siguiente para concretar el ataque en el sur de la ciudad.

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"Al día siguiente, 15 de septiembre, retorna nuevamente a la ciudad de Bogotá. Y entre las 10 y 11 de la mañana de ese día recoge a la menor del lugar donde la había dejado y es llevada al barrio Juan José Rondón de la localidad de Ciudad Bolívar. Y estando a solas con esta, presuntamente le causa la muerte", precisó la fiscal.



Secuestro tras violencia intrafamiliar y rapto en moto

La investigación judicial estableció que la hermana de la víctima era sometida a maltratos físicos, violencia psicológica y dependencia económica en el apartamento donde convivían en Mosquera.

El 14 de septiembre, tras destruir objetos del inmueble y amenazar a la familia, el agresor aprovechó que su pareja acudió a un CAI a solicitar ayuda para raptar a la niña.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que se llevó a la menor en una motocicleta portando el casco de su pareja, elemento clave para su identificación.

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Posteriormente, el cuerpo de la niña fue hallado en un túnel de alcantarillado con signos preliminares de asfixia, mientras que el señalado agresor fue capturado cuando pretendía huir hacia Medellín.



El llamado de la familia y el reporte de Medicina Legal

En medio de la diligencia, Luz González, hermana mayor de la niña, pidió la máxima sanción penal para el procesado, quien no aceptó los cargos imputados por el ente acusador.

Foto: Fiscalía

"Queremos justicia, que este crimen no quede impune. Ella solo era una niña, era un angelito que recién estaba empezando a vivir. Quiero que lo condenen para siempre", expresó la familiar. La menor se encontraba en Colombia de vacaciones y tenía previsto regresar en los próximos días al estado Zulia, en Venezuela, para reiniciar sus clases.

Este caso se produce en medio de una alerta emitida por el Instituto Nacional de Medicina Legal por el aumento de la violencia contra la niñez en el país.

Según datos entregados por el director de la entidad, Ariel Cortés, durante el primer semestre de 2025 se contabilizaron 884 muertes de menores de 17 años, cifra que ascendió a 947 casos en el mismo periodo de 2026. En materia de homicidios infantiles, la estadística pasó de 313 registros en el primer semestre de 2025 a 339 en los primeros seis meses de 2026.