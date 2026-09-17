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Blu Radio  / Judicial  / No aceptó cargos el presunto asesino de niña hallada muerta en alcantarilla de Bogotá

No aceptó cargos el presunto asesino de niña hallada muerta en alcantarilla de Bogotá

El presunto asesino no aceptó cargos por los delitos de feminicidio agravado y actos sexuales agravados por los cuales se le acusan tras ser hallada sin vida la menor de 8 años.

Capturan a presunto responsable de muerte de menor hallada en alcantarilla en el sur de Bogotá.jpg
Capturan a presunto responsable de muerte de menor hallada en alcantarilla en el sur de Bogotá //
Foto: Fiscalía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

Luego de concretarse la captura este miércoles de José Rojas, presunto responsable de la muerte de la niña Ana Lucía González, de apenas 8 años, hallada en una alcantarilla en la localidad de Ciudad Bolívar el pasado 15 de septiembre, este jueves se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos los cuales no aceptó.

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Es importante recordar que, de acuerdo con las autoridades, el presunto responsable habría trasladado el cuerpo de la niña en una motocicleta después de cometer el crimen. La principal hipótesis apunta a que el homicidio estaría relacionado con una escena de celos y una presunta intención de venganza contra la hermana de la víctima.

Rompe el silencio tío de niña de 8 años hallada muerta en alcantarilla de Bogotá y revela detalles
La menor fue captada en cámaras de seguridad con el capturado por el caso.
Foto: Redes sociales

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El presunto culpable no aceptó cargos por los delitos de feminicidio agravado y actos sexuales agravados, mientras avanza la audiencia en la que se define la medida de aseguramiento en su contra. En diálogo con Noticias Caracol, el abogado de la pequeña, Daniel Solarte, aseguró que buscan la máxima condena y en el marco de la ley por este caso no se contempla ningún tipo de negociación que pueda dar una casa por cárcel o algo por el estilo.

"Tras la captura de esta persona, procede que se hagan las audiencia. Será legalizada la captura, posteriormente, son informados los cargos por los que está siendo procesado para proceder a la medida de aseguramiento (...) Un juez de garantías de la República determinará si debe estar privado de la libertad para avanzar en el proceso", puntualizó.

La menor había sido reportada como desaparecida en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, donde residía junto con su hermana y el señalado responsable del crimen. Según la Fiscalía, el hombre sería la pareja sentimental de la hermana de la niña y tenía bajo su cuidado a la menor y a otro niño.

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