Juez de Putumayo deja en libertad a alias 'Miyagui', líder de Comandos de Frontera

Un juez de Putumayo ordenó la libertad de 4 personas que habían sido capturadas el pasado 15 de septiembre durante una operación contra una estructura de los Comandos de Frontera, disidencia de alias 'Araña', luego de no declarar la legalidad del procedimiento de registro y allanamiento en el que se produjeron las capturas.

De acuerdo con el documento judicial, se ordenó la expedición de las boletas de libertad para Jhon Anderson López Díaz, alias ‘Miyagui’, María de los Ángeles Cifuentes Valderrama, Marcos Mauricio Rosero Díaz y Dairo Yuberleny Rosero Josa.

Entre las personas capturadas durante el operativo estaba Jhon Anderson López Díaz, alias ‘Miyagui’, y, alias ‘Kataleya’, quien es señalada por las autoridades de pertenecer a los Comandos de Frontera y de ser la pareja sentimental de alias ‘Miyagui’.

La operación fue desarrollada el 15 de septiembre y, según el Ejército Nacional, tenía como objetivo a la estructura móvil del Amazonas de los Comandos de Frontera, organización armada que tiene presencia en el departamento de Putumayo.



De manera paralela, esta semana la Fiscalía imputó cargos a Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, señalado como máximo cabecilla de los Comandos de Frontera, por su presunta responsabilidad en al menos 16 homicidios registrados en Caquetá entre 2020 y 2024.