Fiscalía imputa a alias Araña por 16 homicidios de Comandos de Frontera contra líderes y firmantes

La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos hechos delictivos a Geovany Andrés Rojas, alias 'Araña', señalado máximo cabecilla de la estructura armada de los autodenominados Comandos de Frontera de las disidencias de las Farc, por su presunta responsabilidad en 16 homicidios ocurridos en Caquetá entre 2020 y 2024.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, alias Araña habría ordenado crímenes contra personas que eran consideradas colaboradoras de otros grupos ilegales o de las autoridades, así como contra firmantes del Acuerdo de Paz y líderes sociales.

En total, fueron documentados 13 ataques armados que dejaron 16 personas muertas en los municipios de Florencia, La Montañita, El Paujil, Belén de los Andaquíes, Solita, Curillo, San José del Fragua y Albania.

Entre las víctimas se encuentran cuatro líderes sociales, quienes, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, habrían sido considerados un obstáculo para los intereses ilícitos de la organización debido a su oposición al control que los Comandos de Frontera ejercerían sobre la comercialización de pasta base de coca, las rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas.



Uno de los hechos investigados ocurrió el 2 de diciembre de 2023, en la vereda Aguas Negras de Solita. Según la Fiscalía, varios hombres armados abordaron a la lideresa social María Isabel Ramos Álzate en inmediaciones del río Caquetá y la trasladaron hasta su lugar de residencia. Posteriormente, le dispararon en repetidas ocasiones.

También se le atribuye a alias Araña el asesinato del firmante de paz Jorge Riaño Ramos, quien, de acuerdo con la investigación, fue atacado con ráfagas de fusil en su vivienda ubicada en la vereda Santander, zona rural de Florencia, el 15 de noviembre de 2020.

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El director de la Unidad Especial de Investigación, Andrés Escobar López, señaló que la Fiscalía imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y porte de armas y municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Las conductas fueron imputadas como agravadas.

Alias Araña no aceptó los cargos y, por decisión judicial, deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso.

Además, este caso se suma a la situación judicial de alias 'Araña', quien figura entre las personas para las que el presidente Abelardo De La Espriella firmó órdenes de extradición.