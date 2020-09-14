En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Sismo hoy

Sismo hoy

Temblor en Magdalena.
Caribe

Sismo de magnitud 3.7 se registró en Plato, Magdalena: temblor hoy en Colombia

Mapa satelital de Colombia con un epicentro sísmico resaltado y ondas de propagación que representan un temblor detectado en la región andina del país.
Nación

Sismo en Colombia hoy: Servicio Geológico Colombiano reporta temblor de magnitud 2.8

terremoto italia.jpg
Mundo

Terremoto en Italia deja algunos heridos este viernes

Terremoto-Japon-AFP.jpg
Mundo

"Varias personas" quedaron atrapadas en un centro comercial tras terremoto en Japón

imagen de terremoto en Japón hoy
Mundo

Fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude el sur de Japón: descartan una alerta de tsunami

Mapa satelital de Colombia con un epicentro sísmico resaltado y ondas de propagación que representan un temblor detectado en la región andina del país.
Nación

Temblor hoy en Colombia: nuevo sismo en Santander de magnitud 3.4 sacudió el municipio de Los Santos

Mapa satelital de Colombia con un epicentro sísmico resaltado y ondas de propagación que representan un temblor detectado en la región andina del país.
Santanderes

Fuerte temblor de magnitud 4.6 en Piedecuesta se sintió en el oriente de Colombia

Temblor en Colombia hoy
Nación

Temblor en Colombia hoy: sismo de magnitud 4.6 sacudió a municipio en Santander

Devastador sismo de magnitud 5,1 deja cinco muertos y más de 20 heridos en Perú
Mundo

Devastador sismo de magnitud 5,1 deja cinco muertos y más de 20 heridos en Perú: videos

Terremoto de 7.4 en México
Mundo

Reportan terremoto de magnitud 7,4 este viernes en el sur de México

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad