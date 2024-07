Trump: "Las personas que poseen armas y rifles tienen que votar o no vamos a ganar"

El expresidente y candidato presidencial republicano, Donald Trump, llamó este viernes a votar en las elecciones presidenciales a cristianos y portadores de armas de fuego para ayudarle a volver a la Casa Blanca en un mitin en Florida.

"Los cristianos tienen que votar. No quiero regañarlos, pero los cristianos no votan tanto como deberían. No son grandes votantes (...) Las personas que poseen armas y rifles no son grandes votantes. Tienen que votar. Si no votan, no vamos a ganar las elecciones. Si votan, vamos a ganar de manera aplastante", dijo Trump en “The Believers’ Summit” (La cumbre de los creyentes), un evento centrado en la fe que se está celebrando en West Palm Beach (Florida).

El exmandatario reiteró en varias ocasiones el "enorme" poder que tienen los cristianos y pidió a ese grupo religioso que diesen una "oportunidad" al Partido Republicano.

"Tienen que salir, al menos en esta elección. Simplemente dennos la oportunidad y llévennos a esa hermosa Casa Blanca. Voten por sus congresistas y senadoras. Cambiaremos este país para mejor", dijo el magnate.

No obstante, señaló que su segundo mandato sería tan exitoso que no tendrían que votar en las próximas elecciones.

Lo solucionaremos todo tan bien que no tendrán que volver a votar recalcó Trump.

Desde el escenario, Trump volvió a describir a la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, como una extremista radical de izquierda y la calificó de demasiado liberal en materia de inmigración y aborto.

Trump se describió como la figura opuesta, ya que dijo que sellaría la frontera en su primer día como presidente y que apoya las regulaciones del aborto.

También agradeció a los jueces conservadores del Tribunal Supremo, entre ellos los tres que él nombró en su mandato de 2017-2021, por tumbar la sentencia Roe vs Wade que protegía el aborto a nivel nacional en 2022.

Sin embargo, el exmandatario anotó que apoyaba las excepciones a las restricciones al aborto en casos de violación, incesto o cuando la vida de la madre está en peligro y, según The New York Times, fue abucheado por el público cuando matizó ese punto.