Asesinaron al director seccional de la DIAN en Tuluá, Valle del Cauca

En la mañana de este jueves fue asesinado el director seccional de la DIAN en Tuluá, Valle, identificado como Gilberto Jesús Calao González.

De acuerdo con el reporte preliminar, el asesinato de este funcionario se perpetró sobre las 7:30 de la mañana, cuando el integrante de la DIAN se desplazaba en su vehículo por un barrio en el que fue interceptado por dos hombres en moto que le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el ataque armado, el funcionario público falleció en el lugar y, por los hechos, la Policía Nacional ya adelanta un plan candado con el que busca dar con el paradero de los responsables. De momento, se desconoce si la víctima tenía amenazas de muerte, pero sí se sabe que andaba sin esquema de seguridad.

