Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Asesinaron al director seccional de la DIAN en Tuluá, Valle del Cauca

Asesinaron al director seccional de la DIAN en Tuluá, Valle del Cauca

Cuando se movilizaba en su vehículo, el funcionario fue interceptado por dos hombres en moto que le dispararon en repetidas ocasiones.

