El detrás de cámaras de la reunión entre minjusticia y el presidente de la Corte Constitucional

En la mañana de este jueves dos de las cabezas de la justicia en Colombia se dieron cita en medio de unas agitadas relaciones entre el Gobierno nacional y la Corte Constitucional.

El presidente de la Corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez recibió en el Palacio de Justicia al Ministro de Justicia (e) Andrés Idárraga, allí, se tocaron varios asuntos en especial la conversación giró el torno al Estado de Cosas Inconstitucional sobre los asuntos carcelarios en el país.

Y es que el tema no es menor, para la Corte Constitucional resulta preocupante no solo el hacinamiento carcelario que tiene cifras preocupantes sino además los brotes de enfermedades como la tuberculosis que generan un problema de salubridad pública en estaciones de policía, centros transitorios y algunas cárceles de Colombia.

Sin embargo, otro de los temas en la agenda de la reunión entre Ibáñez e Idárraga sin duda fue la necesidad de tener nuevos puentes de comunicación por las deterioradas relaciones entre el Gobierno y el alto tribunal, esto por cuenta de los temas que resultan de mayor interés para el presidente Gustavo Petro como por ejemplo la reforma pensional que está pasando por su examen de constitucionalidad.



Esta reunión se da luego de que el pasado 10 de diciembre en un evento que organiza anualmente el Consejo Superior de la Judicatura donde se condecoran a los presidentes de las altas cortes en el Teatro Colón, el magistrado Jorge Ibáñez se abstuviera de recibir este reconocimiento que otorgó el propio Idárraga según el presidente de la Corte Constitucional para preservar la separación de poderes y la independencia judicial.

“El diálogo franco y transparente, son fundamentales para una colaboración armónica entre las ramas del poder público. Desde el Gobierno nacional reafirmamos nuestro respeto por la independencia de poderes en Colombia”, escribió el Minjusticia luego de la reunión.