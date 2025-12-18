Estos fueron los sectores que impulsaron a la economía a crecer casi 3% en octubre

La economía colombiana se expandió un 2.95% en el mes de octubre, lo que implica una desaceleración frente al mismo mes del año pasado, cuando su expansión había sido del 3.7%, de acuerdo con la información del Indicador de Seguimiento a la Economía del Dane.

Economía colombiana // Foto: AFP, imagen de referencia

Las actividades con mayor dinamismo están concentradas en el sector servicios. Por ejemplo, las actividades relacionadas con el gobierno (como salud, educación y servicios sociales) se disparon un 6.8% mientras que el comercio está creciendo un 3.6%. Otros renglones del sector servicio con cifras positivas fueron las actividades inmobiliarias y las financieras.

Por su parte, la industria y la construcción tuvieron un crecimiento mucho más tímido. La industria se ha visto impulsada por el crecimiento de la producción de gasolina, diesel, coque, prendas de vestir y equipos de transporte. Sin embargo, sectores como la industria siderúrgica, la molinería y la elaboración de azúcar y panela cayeron.

Panela / Foto: Fedepanela

Finalmente en el sector primario de la economía el informe del Dane da cuenta de una enorme desaceleración. Hace un año la suma de agricultura y minería aumentaba un 5.8% hoy el crecimiento conjunto es de apenas 0.3%.



Entre enero y octubre la economía ha crecido 2.83% en línea con las expectativas de la mayoría de analistas.