En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Zulma Guzmán
Liga BetPlay
Accidente de Ferrari
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Zulma Guzman Castro

Zulma Guzman Castro

  • Fiscalía
    Fiscalía
    Foto: Fiscalía/Gemini
    Judicial

    La evidencia contra la empresaria Zulma Guzmán Castro en caso de envenenamiento con talio en Bogotá

    Lo que parecía un accidente se convirtió en un crimen que estremece a de Bogotá.

  • Frambuesas envenenadas con talio
    Frambuesas envenenadas con talio
    Foto: AFP, referencia
    Bogotá

    Mujer que envió frambuesas envenenadas con talio a estudiantes no está en Colombia: así la buscan

    Vale recordar que este lamentable hecho acabó con la vida de dos menores de edad de solo 15 años, mientras otra sigue recuperándose. Aquí los nuevos detalles del caso.

  • Niña intoxicada en Bogotá junto a una foto de la Fundación Santa Fe.
    Dos niñas murieron a causa de esta intoxicación que aún las autoridades en Bogotá investigan.
    Foto: de archivo, Freepik.
    Judicial

    Muerte de niñas intoxicadas con talio en Bogotá no fue accidente: revelan nuevos detalles

    La investigación por el envenenamiento con talio dio un vuelco definitivo: la Fiscalía obtuvo orden de captura e Interpol busca a presunta responsable.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad