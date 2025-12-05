Blu Radio Zulma Guzman Castro
Zulma Guzman Castro
-
La evidencia contra la empresaria Zulma Guzmán Castro en caso de envenenamiento con talio en Bogotá
Lo que parecía un accidente se convirtió en un crimen que estremece a de Bogotá.
-
Mujer que envió frambuesas envenenadas con talio a estudiantes no está en Colombia: así la buscan
Vale recordar que este lamentable hecho acabó con la vida de dos menores de edad de solo 15 años, mientras otra sigue recuperándose. Aquí los nuevos detalles del caso.
-
Muerte de niñas intoxicadas con talio en Bogotá no fue accidente: revelan nuevos detalles
La investigación por el envenenamiento con talio dio un vuelco definitivo: la Fiscalía obtuvo orden de captura e Interpol busca a presunta responsable.