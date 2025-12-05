En vivo
Judicial
A interrogatorio Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por compra de apartamento en norte de Bogotá

Lo que busca establecer la Fiscalía es si la compra del apartamento que hizo Roa a una empresa de Serafino Iácono, se hizo de manera legal.

