Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy viernes 5 de diciembre de 2025

El Dorado Mañana se mantiene como uno de los juegos de chance más reconocidos y confiables de Colombia.

Para miles de apostadores, dejó de ser una simple apuesta matutina y se convirtió en un ritual diario que mezcla emoción, transparencia y la ilusión de comenzar el día con buena fortuna. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado de Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 5 de diciembre de 2025 es el 5520 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 5520

Dos últimas cifras: 20

Tres últimas cifras: 520

La quinta: 5

Modalidades de juego y premios

El Dorado Mañana destaca por su variedad de modalidades, diseñadas para que cada jugador elija la estrategia que mejor se adapte a su estilo y presupuesto. Estas son las opciones de apuesta y sus pagos:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado

paga 4.500 veces el valor apostado 4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta

entrega 208 veces la apuesta 3 cifras directo: 400 veces el valor jugado

400 veces el valor jugado 3 cifras combinado: 83 veces la apuesta

83 veces la apuesta 2 cifras (pata): 50 veces el valor apostado

50 veces el valor apostado 1 cifra (uña): 5 veces el valor jugado

Esta variedad convierte al sorteo en una opción dinámica y accesible para quienes juegan ocasionalmente y para quienes lo siguen día tras día.



¿A qué hora se realiza el sorteo?

El sorteo de El Dorado Mañana se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo para todo el país.



No se realiza los domingos ni festivos, por lo que muchos apostadores consideran este horario como una cita fija para comenzar la mañana atentos al resultado.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

El proceso de cobro es sencillo y transparente. Según Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en un punto autorizado. Para hacerlo, se requiere:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original, sin enmendaduras y con el reverso diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

El Dorado Mañana sigue consolidándose como uno de los sorteos más representativos del país, ofreciendo cada día emoción, tradición y la posibilidad real de ganar. Consultar los resultados puntualmente y seguir el proceso oficial de cobro garantiza una experiencia segura para todos los apostadores.