En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Atlético de Madrid golea al Barcelona y se acerca a la final de la Copa del Rey

Atlético de Madrid golea al Barcelona y se acerca a la final de la Copa del Rey

Faltan 90 minutos para que el equipo liderado por Yamal pueda remontar o igualar el marcador para no sepultar el sueño de un nuevo título.

Julián Álvarez celebra gol en Atlético de Madrid vs. Barcelona
Julián Álvarez celebra gol en Atlético de Madrid vs. Barcelona
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 12 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad