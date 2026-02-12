En vivo
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

JEP pide a justicia ordinaria investigar excavación ilegal en predio vinculado al caso Movilla

La JEP anunció que seguirá adelantando acciones judiciales relacionadas con la excavación ilegal en Escuela de Logística del Ejército, en Bogotá, lugar donde podrían estar los restos de Pedro Movilla.

