Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Reportan tiroteo en el norte de Bogotá, cerca a reconocido gimnasio

Reportan tiroteo en el norte de Bogotá, cerca a reconocido gimnasio

Este hecho se presentó en horas de la tarde de este miércoles. Las autoridades investigan.

