Reportan tiroteo en el norte de Bogotá, cerca a reconocido gimnasio

Un nuevo hecho de inseguridad alertó a la población del norte de Bogotá. En horas de la tarde de este miércoles, 11 de febrero, se reportaron varios disparos al frente de un gimnasio en la capital.

De acuerdo con la información preliminar, este tiroteo se presentaró en la calle 85 #7 - 13.

En imágenes que circulan en redes sociales se puede apreciar al menos a dos personas heridas. Según las autoridades, los lesionados fueron trasladados a la Clínica Country.

En 20223, un caso similar

En julio del 2023 también se presentó un hecho similar al frente de este gimnasio, cuando un hombre fue asesinado cuando salía de ese establecimiento deportivo y en el lugar perdió la vida.



En desarrollo...