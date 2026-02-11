En vivo
Crisis en el Bajo Caguán se agrava por disputa entre disidencias, advierte la Defensoría

La Defensoría alertó el deterioro de la situación humanitaria en el municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá, debido a la intensificación de los enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales que se disputan el control territorial en el Bajo Caguán.

