Crisis en el Bajo Caguán se agrava por disputa entre disidencias, advierte la Defensoría

La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por las afectaciones a la población civil derivadas de la confrontación entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, al mando de alias 'Calarcá', y el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, dirigido por alias 'Iván Mordisco'.

“Actualmente se evidencia la materialización de los riesgos advertidos, particularmente en relación con confinamientos, desplazamientos forzados, homicidios, vinculación de niños, niñas y adolescentes, y ataques indiscriminados contra la población”, afirmaron en un comunicado.

La región ya había sido focalizada en la Alerta Temprana de Inminencia 023 de 2024 y posteriormente en la Alerta Temprana 001 de 2025, donde se advirtió sobre el riesgo para los derechos a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad personal. No obstante, la Defensoría señaló que los escenarios previstos se han concretado, agravando la crisis humanitaria en el territorio.

“El 28 de enero de 2026 el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez anunció el inicio de un “paro armado” en el municipio de Cartagena del Chairá, sumándose al anunciado por este mismo grupo en diciembre de 2025. Cabe señalar que el sector del Bajo Caguán permanece expuesto a restricciones similares desde octubre de 2025, por órdenes emitidas por integrantes del Bloque Jorge Suárez Briceño, lo que ha generado continuas limitaciones a la movilidad y ha dificultado el acceso de las comunidades a derechos fundamentales como la alimentación, la salud y la educación”, asegura la Defensoría.



Ante este panorama, la Defensoría exigió a los grupos armados excluir de manera estricta a la población civil de las hostilidades y abstenerse de ejecutar acciones que pongan en riesgo a las comunidades. También instó a que no se obstaculicen las acciones humanitarias destinadas a atender y proteger a la población afectada.

Finalmente, la entidad reiteró el llamado a las autoridades locales, departamentales y nacionales para que implementen medidas urgentes que permitan proteger de manera integral a la población en riesgo.