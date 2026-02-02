Operación contra disidencias de alias ‘Calarcá’ deja tres criminales muertos y dos capturas

Un combate entre tropas de las Fuerzas Militares y las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Calarcá’, se registró en la mañana de este martes en zona rural del municipio de La Montañita, Caquetá. La operación estuvo dirigida contra la comisión principal de finanzas de la Estructura Rodrigo Cadete, cuyo objetivo principal es el cabecilla encargado de las finanzas de esa organización ilegal.

De acuerdo con el reporte inicial, el enfrentamiento comenzó hacia las 7:30 de la mañana en la vereda El Temblón, donde unidades del grupo adelantaron un ataque planeado contra los integrantes de esta estructura armada. Durante la maniobra, las autoridades reportaron la captura de dos personas, entre ellas una mujer identificada como la compañera sentimental del cabecilla principal de finanzas, y otro criminal que sería integrante de la red armada de la organización.

Tercera Brigada Ejçército Nacional

En el lugar fueron incautados al menos cuatro fusiles, además de panfletos extorsivos, teléfonos celulares y material de intendencia. El conteo exacto de municiones, explosivos y demás elementos quedó pendiente a la llegada de la Policía Judicial, que adelanta las labores técnicas en la zona.

Durante el desarrollo de la operación se contó con apoyo aéreo, mediante el ingreso de un helicóptero UH-1N para fuego de apoyo y el despliegue de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRI), junto al Batallón de Fuerzas Urbanas número 6, transportados en helicóptero Black Hawk.



Las autoridades informaron que la operación continúa en desarrollo, con maniobras de registro y búsqueda del cabecilla principal de finanzas de esta estructura armada ilegal, señalado de manejar recursos provenientes de economías ilícitas y extorsiones en el departamento del Caquetá. Se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial sobre los resultados finales del operativo.