Dos muertos y tres desaparecidos dejan combates entre Ejército y disidencias Calarcá en Vistahermosa

En entrevista exclusiva con Blu Radio, el alcalde del municipio de Vistahermosa, Juan Andrés Gómez, confirmó que los combates presentados recientemente entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc, encabezadas por alias Calarcá, han dejado un saldo de dos muertos y tres desaparecidos. Estos enfrentamientos se vienen produciendo desde el día de ayer en la vereda Laurel, sector de La Cooperativa en zona rural de Vistahermosa.

“Al parecer es por el control del territorio, por cultivos ilícitos, así que hoy estamos muy preocupados porque la comunidad está en medio de este conflicto, los campesinos”, afirmó el alcalde.

Gómez también confirmó que, para protegerse de los ataques del Ejército, las disidencias están utilizando a la población civil como escudo humano. “Eso prácticamente se volvió una metodología que vienen utilizando las disidencias y es coger prácticamente a los campesinos en la mitad del conflicto. Los campesinos siempre son utilizados en la mitad del conflicto para que hagan presencia y presión para que las tropas no puedan hacer su trabajo, y no es posible que hoy tengamos que vivir esas situaciones”.

Combates entre Ejército y disidencias de las Farc de alias 'Calarcá' Fotos: captura de video y AFP

El alcalde le solicitó al Gobierno Nacional ayuda para que estos combates donde se está afectando la población civil cesen, y también confirmó que la comunidad se encuentra encerrada en sus casas. “Por eso le pedimos en este caso al Gobierno Nacional, a la Fuerza Pública, que nos ayude a que este conflicto cese en un municipio que tanto ha sufrido el conflicto como es Vistahermosa durante tantos años”.