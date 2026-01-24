En vivo
Dos muertos y tres desaparecidos dejan combates entre Ejército y disidencias Calarcá en Vistahermosa
Exclusivo

Dos muertos y tres desaparecidos dejan combates entre Ejército y disidencias Calarcá en Vistahermosa

Así lo confirmó el alcalde Juan Andrés Gómez, donde además aseguró que en el municipio están muy preocupados por los recientes combates que se están realizando porque la comunidad termina en medio del conflicto.

