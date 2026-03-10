En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / ¿Por qué 'Hoppers' se vuelve el llamado de regresar Pixar a lo más alto de Disney?

¿Por qué 'Hoppers' se vuelve el llamado de regresar Pixar a lo más alto de Disney?

Esta experiencia fue determinante para trasladar a la pantalla cómo la naturaleza respira y se organiza de forma autónoma, sin la presencia de las personas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad