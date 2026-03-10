¿Por qué 'Hoppers' se vuelve el llamado de regresar Pixar a lo más alto de Disney?

A cines llegó 'Hoppers', una nueva cinta animada de Disney y Pixar que trae los mejores recuerdos de la era dorada de los largometrajes de este tipo. No solo por el carisma de sus personajes, sino por los mensajes profundos que manejan.

Durante la cinta sin duda no solo se trata de lo que hay en la historia, sino también en cómo durante su duración el público contenta con los protagonistas y disfruta de todo lo que sucede. Una película apta para compartir en familia y, seguramente, desde los más chicos hasta los más viejos la disfrutarán de principio a fin.

La lucha por la conservación ambiental y una máquina revolucionaria que permite a los humanos convertirse en animales articulan 'Hoppers', la nueva apuesta de animación de Pixar que aterriza este viernes en la gran pantalla en una carrera contrarreloj para salvar la vida salvaje de una destrucción inminente.

"La película trata sobre la conexión y la coexistencia, sobre cómo nos relacionamos no solo con el mundo, la naturaleza o los animales, sino también con las personas. Todos estamos conectados de alguna manera", explica a EFE el director de 'Hoppers', Daniel Chong.



La nueva odisea se sumerge en el corazón de Mabel Tanaka, una joven apasionada y ferviente amante de los animales decidida a proteger su refugio espiritual frente a los planes urbanísticos del alcalde Jerry Generazzo.

Para ello, "traslada" su conciencia a un castor robótico, como parte de una tecnología ultrasecreta desarrollada por su profesora de universidad.

Bajo su nueva piel de castor, y acompañada por el entrañable Rey George, el jefe de la manada de roedores, Mabel emprende un viaje emocional que redefine el significado de la empatía y la convivencia entre especies.