Ordenan reforzar controles a taxis y conductores tras denuncias de “paseo millonario”

A través de una circular, el Ministerio de Transporte ordenó intensificar los controles al transporte público -incluyendo taxis- y la verificación de documentos de los vehículos que circulan en las vías del país.

La medida está dirigida a las autoridades de tránsito municipales, distritales y departamentales, así como a la Superintendencia de Transporte y a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía y busca fortalecer la vigilancia sobre la prestación del servicio público de transporte terrestre y garantizar mayores condiciones de seguridad para los usuarios.

Esta circular llega en respuesta a los recientes casos de “paseos millonarios” ocurridos en Bogotá y en otras ciudades principales. Según el ministerio, estos hechos reflejan la necesidad de reforzar los controles a los vehículos que prestan servicio de transporte y mejorar la trazabilidad del servicio que reciben los ciudadanos.

Entre las instrucciones está la de aumentar la verificación de documentos. Las autoridades deberán comprobar que conductores y vehículos cuenten con los requisitos exigidos por la normatividad vigente, entre ellos la licencia de conducción válida, la tarjeta de operación cuando aplique, la tarjeta de control y los documentos que acrediten la vinculación del vehículo a una empresa de transporte autorizada.



De igual manera, se intensificará la revisión de documentos obligatorios para la circulación, como el SOAT y la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Estos controles buscan garantizar que los vehículos que operan en las vías del país cumplan con las condiciones mínimas de seguridad vial y operen dentro del marco legal.

Este es el vehículo en el que subió Diana Ospina antes de desaparecer después de salir de rumba en Bogotá

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló que con esta circular buscan aumentar la protección a los usuarios del sistema y promover entornos de movilidad más seguros.

“Si no se hacen controles esto se nos vuelve un desorden, cada quien termina haciendo lo que se le antoja y se da espacio para que criminales como estos que hemos visto en las últimas semanas se aprovechen de la situación, así que las entidades de tránsito de cada municipio en Colombia deben actuar”, añadió la funcionaria.

Publicidad

Finalmente, la Superintendencia de Transporte continuará adelantando labores de inspección, vigilancia y control sobre las empresas del sector. Con estas acciones, el Gobierno busca avanzar hacia un sistema de transporte público más seguro, legal y confiable, en el que tanto operadores como conductores cumplan estrictamente con las normas que regulan la actividad.