Ordenan reforzar controles a taxis y conductores tras denuncias de "paseo millonario"

Ordenan reforzar controles a taxis y conductores tras denuncias de “paseo millonario”

Según MinTransporte, estos hechos reflejan la necesidad de reforzar los controles a los vehículos que prestan servicio de transporte y mejorar la seguridad para los ciudadanos.

