Hablan policías que atendieron a Diana Ospina en el CAI al que llegó: "Abrazarnos"

La Alcaldía de Bogotá aseguró que es cuestión de horas para que se materialicen las capturas de los responsables del ataque contra Diana Ospina, en un caso que ha generado indignación en la capital.

En diálogo con Mañanas Blu, el secretario de Seguridad, César Restrepo, explicó que el operativo avanza con apoyo del Gaula y la Policía Metropolitana de Bogotá. Según detalló, el seguimiento a través de cámaras de seguridad y labores de inteligencia permitió establecer la ruta de escape de los implicados, quienes finalmente dejaron en libertad a la víctima en la vía hacia Choachí.

El Distrito buscará que el caso sea tipificado como secuestro, con el objetivo de que los responsables enfrenten penas más severas y evitar que recuperen la libertad en el corto plazo. “No se trata de un simple robo. Aquí hubo privación de la libertad y una estructura organizada detrás”, subrayó el funcionario.

Este es el momento exacto en que Diana Ospina se reencuentra con su familia // Foto: suministrada

Por su parte, el intendente Rafael Wilches, comandante del CAI Mirador, quien recibió a Diana al llegar a la estación, reveló detalles en Noticias Caracol. “Ella manifiesta que la habían abandonado sobre la vía”, dijo.



“Ella empieza a caminar y llega al CAI. De inmediato, nos dirigimos al sitio a verificar qué encontrábamos. Era una noche bastante lluviosa, sola por el sector. Al llegar no encontramos alguna evidencia o elemento de la señora”, indicó.

Diana Ospina Foto suministradas

El hombre también dijo que en el momento no sabían quién era; simplemente era una mujer buscando ayuda, “y lo que hace es abrazarnos y decirnos que la ayudemos”.

En medio de la investigación también surgieron cuestionamientos sobre el vehículo utilizado para cometer el crimen. Desde el gremio de taxistas tomaron distancia de los hechos. María Botero, gerente de Radio Taxi, explicó que tras verificar en las bases oficiales se evidenció que el automóvil no contaba con tarjeta de control vigente ni registro activo en el sistema distrital de monitoreo.

Publicidad

La directiva advirtió que esta modalidad, conocida popularmente como “paseo millonario”, se apoya en vehículos que simulan prestar un servicio legal para generar confianza en las víctimas y evadir controles empresariales.

Por su parte, la defensa de la víctima pidió celeridad en el proceso ante la Fiscalía General de la Nación. El abogado de Ospina reveló que durante las más de 40 horas que estuvo retenida, los delincuentes realizaron entre 10 y 13 transacciones bancarias, logrando retirar cerca de 50 millones de pesos.

El jurista calificó el caso como un “secuestro extorsivo agravado” y solicitó un análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad para identificar a todos los integrantes de la red criminal y establecer si estarían vinculados a otros hechos similares ocurridos en la ciudad.

Publicidad

Mientras tanto, Diana Ospina permanece bajo el cuidado de su familia y recibe acompañamiento tras el impacto emocional que dejó el cautiverio.