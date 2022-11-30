Cinco presuntos integrantes de la organización delincuencial conocida como 'Los Quintis' fueron enviados a la cárcel por su presunta participación en un esquema dedicado a alterar cajeros automáticos y realizar el denominado “cambiazo” de tarjetas de débito y crédito para cometer hurtos a usuarios del sistema financiero en diferentes regiones del país.La investigación de la Fiscalía General de la Nación estableció que la organización habría operado entre los años 2023 y 2026 y que, durante ese periodo, sus integrantes habrían participado en al menos 13 hurtos y cerca de 250 eventos de obstaculización ilegítima de sistemas informáticos.Los procesados son Miguel Ángel Paredes Daza, Laura Valentina Orozco Romero, Jonathan Yesid Rojas Castiblanco, Héctor Javier Bautista Vargas y Anderson Steve Sánchez Aguilar, quienes fueron judicializados por su presunta participación en las actividades ilícitas.De acuerdo con los elementos recopilados por la investigación, los integrantes de la organización cumplían funciones específicas para ejecutar los hurtos. Algunos manipulaban previamente los cajeros automáticos utilizando sustancias adhesivas con el propósito de generar aparentes fallas técnicas que impedían el funcionamiento normal de los equipos.Mientras tanto, otros permanecían en el lugar simulando realizar transacciones para generar confianza entre los usuarios. Una vez identificaban a las víctimas, les ofrecían ayuda para solucionar los inconvenientes con el cajero, observaban las claves personales y posteriormente realizaban el denominado “cambiazo” de las tarjetas de débito o crédito.Con los productos financieros obtenidos mediante engaño, otros integrantes de la estructura presuntamente efectuaban retiros de dinero o realizaban compras, apropiándose de los recursos de las víctimas.La organización habría afectado de manera sistemática cajeros automáticos pertenecientes a diferentes entidades bancarias ubicados en Bogotá, municipios de Cundinamarca y otras ciudades del país.Dentro de las víctimas identificadas por las autoridades aparecen principalmente adultos mayores, quienes, según la investigación, eran seleccionados previamente por los presuntos integrantes de la organización debido a la facilidad para ejecutar el engaño.La Fiscalía también estableció que las actividades atribuidas a Los Quintis habrían ocasionado pérdidas superiores a 1.200 millones de pesos, cifra que incluye tanto el dinero retirado de las cuentas de las víctimas como los costos asumidos por las entidades financieras para reparar los cajeros automáticos afectados por las alteraciones.Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los cinco procesados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y obstaculización ilegítima de sistema informático o red de comunicaciones agravada.Adicionalmente, a Anderson Steve Sánchez Aguilar también le fue imputado el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.