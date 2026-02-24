¿Qué hará la Fiscalía? Abogado de Diana Lorena Ospina hace fuerte llamado

La Fiscalía General de la Nación es el foco del llamado que hizo el abogado de Diana Lorena Ospina, tras confirmarse que la mujer apareció con vida luego de ser víctima de un presunto “paseo millonario” en Bogotá. La defensa anunció acciones judiciales inmediatas para que el caso no quede en la impunidad.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, el representante legal de Ospina Guevara informó que la mujer, desaparecida desde la madrugada del 22 de febrero de 2026, fue hallada “con vida y en condiciones estables de salud”, logrando reencontrarse con su familia.

La víctima había sido vista por última vez tras salir de una fiesta en la discoteca Theatron, en la localidad de Chapinero. Posteriormente, fue ubicada en la vía que conecta Bogotá con el municipio de Choachí, en una zona boscosa, gracias al análisis de cámaras de seguridad.



¿Qué pedirá la defensa de Diana Ospina ante la Fiscalía?

El abogado anunció que en las próximas horas radicará formalmente el poder ante la Fiscalía y solicitará la adopción inmediata de medidas investigativas para identificar y judicializar a los responsables.

Comunicado de abogado de Diana Ospina Foto: suministrada

Según indicó, su representada fue víctima de “secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado”, bajo una modalidad delictiva que calificó como recurrente en la ciudad. “No puede quedar en la impunidad”, subrayó.



Asimismo, pidió a las autoridades desplegar toda su capacidad técnica y operativa, incluyendo el análisis integral de cámaras de seguridad, la trazabilidad del vehículo involucrado y la verificación de posibles patrones similares recientes.