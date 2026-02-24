En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Accidentes complican ingreso a Bogotá: uno sin frenos, otro presuntamente en estado de embriaguez

Accidentes complican ingreso a Bogotá: uno sin frenos, otro presuntamente en estado de embriaguez

El primer siniestro comprometió a dos busetas, aparentemente por fallas mecánicas de una de ellas; en el otro, el involucrado sería un funcionario de Soacha.

Publicidad

Publicidad

Publicidad