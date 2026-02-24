Accidentes complican ingreso a Bogotá: uno sin frenos, otro presuntamente en estado de embriaguez

En la noche de este martes 24 de febrero, dos accidentes afectaron la movilidad en Bogotá y en la vía a Girardot, lo que ha provocado fuertes embotellamientos y demoras para los conductores.

El primer siniestro comprometió a dos busetas, aparentemente por fallas mecánicas de una de ellas, la cual se habría quedado sin frenos. Según el reporte inicial, uno de los buses se estrelló contra el otro, que se encontraba recogiendo pasajeros en la vía Bogotá - La Vega, a la altura de InterPark.

#CUNDINAMARCA. Se presenta fuerte choque vehicular en la vía Bogotá - La Vega a la altura de interPark. Involucra dos busetas de servicio intermunicipal, reportan varios heridos y una persona atrapada en uno de los vehículos, ambulancias llegando al punto.



MÁS EN 👉… pic.twitter.com/3sjyyfx9IX — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) February 25, 2026

Por fortuna no se reportaron muertos, aunque sí varios heridos. Adicionalmente, el conductor y su acompañante del bus que chocó por detrás se encuentran en estado grave.



Por su parte, la concesionaria Vía Sumapaz notificó que se presenta tráfico restringido en el kilómetro 93, en el sector de San Raimundo, a la altura de La Vaca que Ríe, en sentido Girardot - Bogotá, tras un siniestro vehicular entre un carro negro y una camioneta color rojo.

"Se presenta tráfico lento y paso restringido a un carril en el km 93, en el sector de San Raimundo, a la altura de La Vaca que Ríe, sentido Girardot - Bogotá, por siniestro vial tipo choque vehicular entre un automóvil y una camioneta", escribió en X la concesionaria Vía Sumapaz.

Finaliza la atención al evento y se normaliza la movilidad en la zona. — Vía Sumapaz (@ViaSumapaz) February 24, 2026

Publicidad

De acuerdo con lo revelado inicialmente, el conductor del vehículo rojo se encontraba en estado de embriaguez. De hecho, el automóvil tendría el logo de la Personería del municipio de Soacha y testigos señalan que una menor de edad estaría herida.

Ante esto, las autoridades se encuentran a cargo de los siniestros y toman medidas para agilizar la movilidad en estos dos sectores, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.