Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 24 de febrero de 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó la noche del martes 24 de febrero de 2026 su esperado sorteo número 3141, una jornada que mantuvo la expectativa de miles de apostadores en todo el país.

En esta edición estuvo en juego un premio mayor de $10.000 millones, además de una amplia lista de premios secos y aproximaciones que ampliaron las oportunidades de ganar.

Premio mayor – 17 de febrero de 2026

El número ganador del premio mayor fue: . Este resultado corresponde exclusivamente al sorteo realizado el martes 17 de febrero de 2026 y es el único válido para efectos de verificación y pago de premios.

De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para reclamar un premio es de 30 días calendario, contados a partir de la fecha del sorteo, una vez presentado el billete original.



¿Cuándo y dónde se juega la Lotería de la Cruz Roja?

El sorteo se realiza todos los martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno.

Los resultados oficiales también pueden consultarse a través de:



El sitio web oficial

Redes sociales verificadas

Línea telefónica: (1) 311 54 32, opción 0 o extensión 100.

Premios secos – Sorteo 3141

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó múltiples secos distribuidos en diferentes categorías:



Se recomienda comparar cuidadosamente número y serie con la imagen oficial publicada por la entidad para confirmar cualquier premio.



¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar un premio es obligatorio:



Presentar el billete o fracción original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Presentar la cédula de ciudadanía (para premio mayor y premios secos).

Las aproximaciones pueden cobrarse con vendedores o distribuidores autorizados, o directamente en las oficinas ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.

El premio mayor se paga exclusivamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.



Descuentos de ley aplicados al premio mayor

En caso de resultar ganador del premio mayor de $10.000 millones, se aplican los siguientes descuentos:



17 % de impuesto a ganadores: $1.190 millones.

$1.190 millones. 20 % de retención en la fuente, calculada sobre la base de 48 UVT, según el valor vigente definido por la DIAN.

Después de aplicar estos descuentos, el valor neto aproximado que recibiría el ganador sería de $4.648 millones.



Recomendación final

La recomendación para todos los jugadores es verificar la información únicamente a través de los canales oficiales, revisar cuidadosamente el número y la serie del billete y respetar los plazos establecidos por la ley para realizar el trámite de cobro.