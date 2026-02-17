Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 17 de febrero de 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó en la noche del martes 17 de febrero de 2026 su sorteo número 3140, uno de los más esperados por miles de apostadores en el país. En esta jornada estuvo en juego un premio mayor de $10.000 millones, además de una amplia lista de premios secos y aproximaciones que aumentaron las posibilidades de ganar.

Como cada semana, los jugadores estuvieron atentos a la transmisión oficial y a la publicación de los resultados para verificar si su billete fue uno de los afortunados.



Premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja – 17 de febrero de 2026

El número ganador del premio mayor fue: . Este resultado corresponde al sorteo realizado el martes 17 de febrero de 2026 y es el único válido para la verificación de premios.

De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para reclamar y cobrar un premio, una vez presentado el billete, es de 30 días calendario.

El sorteo de la Lotería de la Cruz Roja se realiza todos los martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno. Los resultados también pueden consultarse en el sitio web oficial, redes sociales o en la línea telefónica (1) 311 54 32, opción 0 o extensión 100.



Premios secos de la Lotería de la Cruz Roja – Sorteo 3140

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó múltiples secos distribuidos en diferentes montos. Estos fueron los números ganadores oficiales:



Se recomienda comparar cuidadosamente el número y la serie del billete con la imagen oficial publicada por la Lotería de la Cruz Roja para confirmar cualquier premio.



¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar un premio es obligatorio presentar el billete o fracción original, en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.



Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse con vendedores o distribuidores autorizados, o directamente en las oficinas ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.

Para el premio mayor y los premios secos, es indispensable presentar la cédula de ciudadanía.

El premio mayor se paga exclusivamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.

Descuentos de ley aplicados al premio mayor

En caso de haber ganado el premio mayor de $10.000 millones, se deben tener en cuenta los descuentos establecidos por la ley:



17 % de impuesto a ganadores, equivalente a $1.190 millones.

equivalente a $1.190 millones. 20 % de retención en la fuente, calculada sobre la base de 48 UVT, según el valor vigente definido por la DIAN.

Después de aplicar estos descuentos, el valor neto aproximado que recibiría el ganador sería de $4.648 millones.

La recomendación final para todos los jugadores es verificar la información únicamente a través de los canales oficiales y revisar con detalle el billete antes de iniciar cualquier trámite de cobro.