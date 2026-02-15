Presidente Petro mantiene salario mínimo hasta que haya pronunciamiento de fondo de la Corte

El presidente Gustavo Petro realizará este domingo 15 de febrero de 2026, a las 7:00 de la noche, una alocución presidencial en la que abordará los puntos clave del denominado salario vital y fijará la posición oficial del Gobierno frente a la suspensión temporal ordenada por el Consejo de Estado al decreto que establecía el aumento del salario mínimo para este año. La intervención será transmitida por los canales oficiales y redes sociales de la Presidencia.

El pronunciamiento se da luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el incremento del 23,78 % decretado para 2026, decisión que obliga al Ejecutivo a emitir un nuevo decreto transitorio mientras se estudia el fondo de la demanda. El alto tribunal argumentó que el ajuste debe sustentarse en criterios técnicos como inflación y productividad, y no únicamente en lineamientos de carácter político.

Desde el Gobierno han defendido la figura del “salario vital” y han advertido sobre las implicaciones administrativas y jurídicas que podría generar una modificación del decreto, especialmente frente a los pagos ya realizados. Se espera que durante la alocución el presidente precise el camino que seguirá el Ejecutivo para garantizar estabilidad laboral y claridad en la aplicación del salario mínimo en el país.

"Voy a aceptar que se genere un decreto transitorio. Primero vamos a aclarar esto con el magistrado, esto hace que los 8 días se tengan que usar más. Nosotros de todas maneras, es orden de la constitucion, lo tendremos en cuenta en el nuevo decreto de fallo transitorio. Lo que significa que el salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto y el nuevo decreto va a tener el salario vital", señaló Petro.



El mandatario aseguró que acatará la orden judicial y que el llamado “salario vital” se mantendrá mientras se expide el nuevo acto administrativo.