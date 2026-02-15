En vivo
Blu Radio  / Nación  / Fuerzas Militares de Colombia impiden que cargamento de cocaína llegue a Centroamérica

Fuerzas Militares de Colombia impiden que cargamento de cocaína llegue a Centroamérica

La Institución Naval estableció que la embarcación habría zarpado desde las costas del departamento de Córdoba con sustancias ilícitas, teniendo como destino final Honduras, en Centroamérica.

