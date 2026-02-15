Deportivo Cali vence a Nacional y pone fin a su invicto en la liga colombiana

Deportivo Cali tomó aire este domingo al vencer por 1-0 al Atlético Nacional con un gol del argentino Juan Ignacio Dinenno, un resultado que frenó el invicto del conjunto verdolaga y alivió la presión sobre el técnico Alberto Gamero en la séptima jornada de la liga colombiana.

El delantero marcó el único tanto del partido en el comienzo del segundo tiempo con un golpe de cabeza tras un centro de Luis Manuel Orejuela, en un encuentro jugado en el estadio Palmaseca.

El portero peruano Pedro Gallese también fue clave para el triunfo del equipo azucarero al evitar el empate con varias intervenciones.

Con este resultado, el Cali frenó una racha irregular en el campeonato, mientras que Nacional sufrió su primera derrota de la temporada tras tres partidos que llevaba invicto.



⏱️ 90+4’ ¡GANÓ DEPORTIVO CALI! Gracias a la anotación convertida por Juan Ignacio Dinenno, el duelo de verdes fue nuestro 💚



D. CALI 1️⃣-0️⃣ A. Nacional@WplayColombia #VamosCali 🇳🇬#LigaDimayor 🏆 pic.twitter.com/b9w1yulPaj — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) February 16, 2026

El sábado, Deportivo Pasto e Internacional de Bogotá empataron 1-1 y se mantuvieron en la cima del campeonato con 14 puntos.

El equipo nariñense se adelantó con un autogol del defensor Carlos Vivas, pero Internacional igualó posteriormente con un tanto de Larry Vásquez tras un tiro libre.

Deportes Tolima venció este domingo por 2-1 a Once Caldas con un gol en los minutos finales de Kevin Flórez y llegó a 12 puntos, con lo que se mantiene en la pelea por los primeros lugares.



Millonarios gana, pero preocupa Falcao

Millonarios derrotó el sábado por 2-1 a Llaneros en Bogotá con goles de Rodrigo Contreras y Leonardo Castro, en un partido en el que el delantero de 40 años Radamel Falcao García salió lesionado.

El atacante abandonó el campo al final del primer tiempo por molestias musculares, al igual que Contreras, lo que generó preocupación en el equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos.

Esta fue la segunda victoria consecutiva del equipo capitalino, que lo aleja de los últimos puestos de la clasificación.

Por su parte, Independiente Medellín empató 1-1 con Deportivo Pereira pese a jugar la mayor parte del partido con diez hombres tras la expulsión de Francisco Chaverra.

El equipo visitante se adelantó con un gol de Marco Pérez, pero Léider Berrío rescató el empate para el conjunto local en la segunda mitad.

La séptima jornada continuará este lunes con el partido entre Fortaleza y Boyacá Chicó en Bogotá, mientras que el martes se disputarán los encuentros Alianza Valledupar-Cúcuta Deportivo y Jaguares-Independiente Santa Fe.

El miércoles se cerrará la fecha con el duelo entre Junior y América de Cali en Barranquilla.