Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Deportes / Fútbol Colombiano / Deportivo Cali vence a Nacional y pone fin a su invicto en la liga colombiana

Deportivo Cali vence a Nacional y pone fin a su invicto en la liga colombiana

El portero peruano Pedro Gallese también fue clave para el triunfo del equipo azucarero al evitar el empate con varias intervenciones.

deportivo cali (2).jpg
Jugadores del Deportivo Cali.
Foto: @DeportivoCaliCP en X.
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de feb, 2026

