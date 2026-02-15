En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026: Millonarios levanta cabeza, pero sufre bajas

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026: Millonarios levanta cabeza, pero sufre bajas

En el encuentro ante la escuadra llanera, Rodrigo Contreras y Radamel Falcao se retiraron en el primer tiempo por molestias musculares.

Publicidad

Publicidad

Publicidad