Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026: Millonarios levanta cabeza, pero sufre bajas

La séptima jornada de la Liga BetPlay arrancó y dejó un sabor agridulce en la afición albiazul. Tras vencer por la mínima diferencia a Águilas Doradas en la fecha anterior, en esta ocasión repitió la dosis y se impuso 2-1 sobre Llaneros, pero no todo terminó como se esperaba.

En el encuentro ante la escuadra llanera, Rodrigo Contreras y Radamel Falcao se retiraron en el primer tiempo por molestias musculares. El primero fue Contreras, quien al minuto 38 abandonó el campo y fue sustituido por Stiven Vega luego de sentir dolor en la parte posterior de su pierna izquierda.

Lo que ocurrió con Falcao fue minutos después. A pocos instantes de finalizar la primera parte, Radamel disputó un balón y sintió un pinchazo en el isquiotibial de la pierna derecha. Pese a las dos bajas, Millonarios llegó a 8 unidades, salió del fondo de la tabla y escaló hasta esa casilla, por encima de Cali y por debajo de Águilas Doradas.

Por otra parte, Medellín igualó 1-1 con Deportivo Pereira, mientras que el juego que podía generar cambios en la cima de la tabla también terminó en empate. Pasto e Internacional de Bogotá quedaron 1-1, por lo que ambos equipos acumulan 14 unidades y se mantienen en lo más alto de la Liga BetPlay.



Cabe recordar que todavía restan compromisos de la jornada 7, aunque el encuentro entre Águilas Doradas y Bucaramanga está pospuesto.

⏱ 90' ¡2 goles y 3 puntos azules en la tarde de sábado! ⚽⚽🏟️💙🔥 ¡VAMOS MILLONARIOOOOOOOOOOS!



Ⓜ️ 2-1 🐴 |#MFCvLLA pic.twitter.com/2SXG0TPyON — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 14, 2026

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Internacional de Bogotá | 14 pts

| 14 pts Pasto | 14 pts

| 14 pts Bucaramanga | 10 pts

América | 10 pts

Once Caldas | 10 pts

Atlético Nacional | 9 pts

| 9 pts Tolima | 9 pts

Junior | 9 pts

Llaneros | 9 pts

| 9 pts Águilas Doradas | 8 pts

Millonarios | 8 pts

| 8 pts Deportivo Cali | 7 pts

Santa Fe | 7 pts

Fortaleza | 7 pts

Jaguares | 7 pts

Medellín | 6 pts

Boyacá Chicó | 4 pts

Deportivo Pereira | 3 pts

Cúcuta | 2 pts

Alianza | 2 pts

¿Cuáles partidos faltan de la jornada 7?

La fecha 7 de la Liga BetPlay continuará hasta el próximo miércoles 18 de febrero, por lo que todavía quedan pendientes seis compromisos.

Publicidad

Domingo 15 de febrero



Tolima vs Once Caldas - 4:20 p.m.

Deportivo Cali vs Atlético Nacional - 6:30 p.m.

Fortaleza vs Boyacá Chicó - 8:30 p.m.

Martes 17 de febrero



Alianza vs Cúcuta - 4:00 p.m.

Jaguares vs Santa Fe - 6:00 p.m.

Miércoles 18 de febrero

