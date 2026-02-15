Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026: Millonarios levanta cabeza, pero sufre bajas

Publicidad
La séptima jornada de la Liga BetPlay arrancó y dejó un sabor agridulce en la afición albiazul. Tras vencer por la mínima diferencia a Águilas Doradas en la fecha anterior, en esta ocasión repitió la dosis y se impuso 2-1 sobre Llaneros, pero no todo terminó como se esperaba.
En el encuentro ante la escuadra llanera, Rodrigo Contreras y Radamel Falcao se retiraron en el primer tiempo por molestias musculares. El primero fue Contreras, quien al minuto 38 abandonó el campo y fue sustituido por Stiven Vega luego de sentir dolor en la parte posterior de su pierna izquierda.
Lo que ocurrió con Falcao fue minutos después. A pocos instantes de finalizar la primera parte, Radamel disputó un balón y sintió un pinchazo en el isquiotibial de la pierna derecha. Pese a las dos bajas, Millonarios llegó a 8 unidades, salió del fondo de la tabla y escaló hasta esa casilla, por encima de Cali y por debajo de Águilas Doradas.
Por otra parte, Medellín igualó 1-1 con Deportivo Pereira, mientras que el juego que podía generar cambios en la cima de la tabla también terminó en empate. Pasto e Internacional de Bogotá quedaron 1-1, por lo que ambos equipos acumulan 14 unidades y se mantienen en lo más alto de la Liga BetPlay.
Cabe recordar que todavía restan compromisos de la jornada 7, aunque el encuentro entre Águilas Doradas y Bucaramanga está pospuesto.
⏱ 90' ¡2 goles y 3 puntos azules en la tarde de sábado! ⚽⚽🏟️💙🔥 ¡VAMOS MILLONARIOOOOOOOOOOS!— Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 14, 2026
Ⓜ️ 2-1 🐴 |#MFCvLLA pic.twitter.com/2SXG0TPyON
La fecha 7 de la Liga BetPlay continuará hasta el próximo miércoles 18 de febrero, por lo que todavía quedan pendientes seis compromisos.
Domingo 15 de febrero
Martes 17 de febrero
Miércoles 18 de febrero