Contraloría de Antioquia comenzará actuación especial de fiscalización en 21 municipios

La Contraloría General de Antioquia es el ente encargado de vigilar la gestión fiscal y ambiental de las entidades públicas y particulares que manejan fondos del departamento y su próximo reto será analizar la eficiencia y sostenibilidad de las empresas de desarrollo urbano en la seccional.

Dentro de los objetivos que se planteó la Contraloría en este proceso se destacan, principalmente, vigilar el desempeño económico y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos de estas entidades. El enfoque inicialmente está puesto en los municipios que conforman las categorías 4, 5 y 6.

Asimismo, dentro del plan de ejecución se plantea la fiscalización al marco legal y el cumplimiento de los requisitos legales para la creación de las Empresas de Desarrollo Urbano.

"Nuestra intención será determinar si se está respetando el principio de economía, de eficacia y de eficiencia, y si hay una relación costo beneficio realmente eficiente en la utilización de los recursos públicos o si lo que hay lugar es a hacer un llamado de atención a estas entidades territoriales", explicó el contralor general de Antioquia, Juan Carlos Herrera Toro.



Además, el contralor indicó que con el fin de establecer si estas entidades operan bajo criterios de la Contraloría, se examinará la ejecución de ingresos y gastos, el flujo de caja, los resultados financieros y la coherencia entre el objeto social de las empresas y el uso de los recursos públicos

Dentro del total de los 21 municipios que la Contraloría estará fiscalizando, se destacan territorios que son reconocidos por su oferta turística como lo son el municipio de Santa Fe de Antioquia, El Peñol, San Carlos, Andes y Támesis. En el Urabá Antioqueño serán fiscalizados Necoclí, San Juan de Urabá y Turbo.