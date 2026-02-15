En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Trump anuncia más de $5.000 millones para ayuda humanitaria y reconstrucción de Gaza

Trump anuncia más de $5.000 millones para ayuda humanitaria y reconstrucción de Gaza

El mandatario estadoundense afirmó que el compromiso será oficializado en la primera reunión de la Junta de Paz en Washington, un organismo creado por su Gobierno para financiar proyectos tras guerra.

