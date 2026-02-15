En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Tragedia en Versalles, Valle: niña de 7 años fallece tras quedar en medio de atentado sicarial

Tragedia en Versalles, Valle: niña de 7 años fallece tras quedar en medio de atentado sicarial

El ataque, ocurrido en zona urbana del municipio vallecaucano, dejó además un hombre asesinado. Autoridades investigan los móviles.

