Concejo de Montería negó solicitud para hacer traslados presupuestales por la emergencia invernal

Concejo de Montería negó solicitud para hacer traslados presupuestales por la emergencia invernal

La Comisión de Presupuesto del Concejo decidió no aprobar la propuesta del alcalde Hugo Kerguelen, con la que buscaba agilizar el traslado de recursos durante 6 meses para atender con mayor rapidez a los damnificados por las inundaciones.

