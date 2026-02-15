En vivo
Blu Radio  / Nación  / Ideam alerta posibles aumentos del río Sinú ante continuas lluvias en la cuenca alta

Ideam alerta posibles aumentos del río Sinú ante continuas lluvias en la cuenca alta

Aunque la hidroeléctrica de Urrá anunció la disminución de sus niveles,autoridades hacen vigilancia permanente sobre el embalse de Urrá y el río Sinú luego del pronóstico del Ideam.

