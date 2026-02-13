Córdoba: más de 5.200 animales han muerto por emergencias climáticas

Las emergencias climáticas en Córdoba dejan más de 169.400 personas damnificadas y cerca de 48.000 hogares afectados. Ignacio García, coordinador de mecanismos de respuesta a emergencias de la ONG Acción contra el Hambre, aseguró que la magnitud de las pérdidas afecta “seriamente y severamente” la seguridad alimentaria de las familias.

“Se reportan pérdidas de más de cinco mil doscientos treinta animales de producción, pérdidas de cultivos, pérdida de enseres y de otros elementos que son vitales en los medios de vida de las familias y, por lo tanto, en la seguridad alimentaria de las comunidades”, aseguró.

Actualmente, 24 de los 30 municipios de Córdoba presentan algún nivel de afectación, es decir, el 80 % del departamento enfrenta inundaciones u otros eventos climáticos. Según la organización, los casos más críticos se concentran en San Pelayo, Puerto Escondido, Canalete y Los Córdobas, aunque también se han brindado apoyos puntuales al hospital de Tierralta.

García subrayó que los niños, las comunidades indígenas y las mujeres gestantes y lactantes se encuentran entre los grupos con mayor nivel de riesgo.



Ante esta situación de riesgo alimentario, la organización asegura haber movilizado más de 1.500 ayudas humanitarias, principalmente alimentos y elementos de protección, en comunidades como Caño Viejo y La Esmeralda, en Puerto Escondido.

La ONG insistió en que la magnitud de la emergencia exige una respuesta articulada entre instituciones del Estado y actores humanitarios. Ademas, hizo un llamado a mantener el monitoreo y la coordinación ante posibles afectaciones en el mediano y largo plazo, derivadas de la pérdida de infraestructura y medios de subsistencia.

