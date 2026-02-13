En vivo
Blu Radio  / Nación  / Córdoba: más de 5.200 animales han muerto por emergencias climáticas

Córdoba: más de 5.200 animales han muerto por emergencias climáticas

La emergencia climática en Córdoba deja pérdidas superiores a 5.230 animales de producción, así como cultivos y enseres destruidos, una situación que pone en riesgo la seguridad alimentaria del departamento.

