Analdex rechazó la idea del Gobierno de restringir las exportaciones de carne bovina

Analdex rechazó la idea del Gobierno de restringir las exportaciones de carne bovina

Según la agremiación, la medida podría ser contraproducente para un sector que se ha consolidado como motor de crecimiento y diversificación de la canasta exportadora colombiana en los últimos años.

