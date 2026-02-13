Analdex rechazó la idea del Gobierno de restringir las exportaciones de carne bovina

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) expresó su preocupación y desacuerdo frente a las recientes declaraciones del Gobierno Nacional sobre la intención de restringir o suspender las exportaciones de carne bovina con el fin de controlar los precios de la canasta básica.

“Suspender las exportaciones no solo impactaría los indicadores macroeconómicos, sino que afectaría directamente la liquidez de las regiones productoras en momentos de emergencia, lo que sería un golpe directo para miles de familias y empresas”, señaló Analdex en su comunicado.

En 2025, Colombia exportó carne bovina por 148,5 millones de dólares, lo que representó un incremento del 39,4 % respecto a 2024, con una concentración notable en Córdoba (63,7 %) y Santander (33,6 %). La agremiación por medio de un comunicado mencionó que suspender las exportaciones en este momento podría afectar gravemente la economía regional, especialmente en Córdoba, que atraviesa una emergencia climática por fuertes lluvias, privando a las familias y productores de liquidez necesaria para enfrentar la crisis.

El mercado internacional también se vería afectado. China absorbe 61,6 % del total exportado, convirtiéndose en el principal destino, mientras que Rusia (11,8 %), Argelia (11,3 %), Chile (5,2 %) y El Salvador (4,2 %) completan los cinco mayores compradores.



Expertos hablan de la carne roja en la dieta de las personas Foto: ImgFX, referencia

Analdex advierte que cerrar estas puertas pondría en riesgo la credibilidad del país como proveedor confiable y abriría espacio para que competidores internacionales ocupen los mercados que Colombia ha ganado con años de esfuerzo.

La agremiación asegura que el volumen de carne destinado a la exportación representa solo una fracción de la producción nacional total, por lo que su envío al exterior no compromete la seguridad alimentaria interna. Por el contrario, suspender los despachos podría no reducir los precios de la carne para los consumidores, pero sí afectar de manera directa la economía de miles de familias que dependen de esta cadena productiva.

Analdex hace un llamado a mantener la continuidad de la política de comercio exterior y garantizar certidumbre a los mercados internacionales. La asociación subraya la importancia de consolidar los logros alcanzados en 2024, cuando Colombia logró abrir el mercado chino gracias a un trabajo conjunto entre el Gobierno y el sector productivo, y advierte que cualquier interrupción pondría en riesgo el desarrollo sostenible del campo colombiano.

Un senador advirtió que esta medida desconoce la realidad del sector, pues en 2025 se exportaron apenas 227.429 reses, lo que representa el 0,75 % del hato nacional, y aproximadamente 35.000 toneladas de carne, menos del 5 % de las 759.000 toneladas producidas en el país.

"Esta medida no garantizará carne más barata, pero sí pondrá en riesgo mercados internacionales construidos durante años y afectará directamente a miles de familias del campo que hoy necesitan alivios, no más cargas", señaló el senador Marcos Daniel Pineda.

El legislador recordó que la ganadería es un sector estratégico: aporta el 1,4 % del PIB, genera más de 1.090.000 empleos, cerca del 5 % de la población ocupada, y que el 90 % de los 620.000 predios ganaderos pertenecen a pequeños productores con menos de 100 cabezas. Por ello, culpar a las exportaciones por el aumento de los precios internos, según el senador, ignora la verdadera dimensión económica y social de la actividad ganadera en Colombia.