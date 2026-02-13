En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Organismos de socorro atienden emergencias en varios municipios del Valle por fuertes lluvias

Organismos de socorro atienden emergencias en varios municipios del Valle por fuertes lluvias

El reporte preliminar indica que los municipios más afectados son Caicedonia, Tuluá, San Pedro y El Cerrito, donde se han presentado inundaciones en vías y viviendas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad