Así transforma Karol G con comida a Medellín: una idea más allá de la música

Carolina Giraldo, conocida como Karol G, a través de la música ha llevado a Medellín por todo el mundo y les ha contado a sus fans lo que significa ser paisa. Su música se ha posicionado entre la más escuchada en el planeta, pero aún así apostó porque el mundo debía conocer que hay otro fuerte en su ciudad: la comida.

El 5 de diciembre ella abrió ‘Carolina’, su restaurante en el corazón de Provenza en Medellín, un restaurante de alta cocina en donde la ‘Bichota’ ha invitado a extranjeros a conocer de la cultura colombiana a través del paladar.

Más allá de las técnicas y la creatividad, en diálogo con Blu Radio, Emilio Valencia, chef de Karol G, aseguró que hay algo infaltable en la comida de la ‘Bichota’: el amor. Es precisamente ese el secreto detrás de los platos favoritos de Karol G, como la mazorca de chicharrón, que según el chef “ella siempre quiere comer cuando lo ve”.

“Carolina es alta cocina colombiana con infusiones de cocina latinoamericana. Provenza son los gustos de ella interpretados a nivel mundial, conceptualizados en cocina colombiana. Y el Rooftop es un steakhouse para compartir en un ambiente diferente”, dijo.



Karol G comiendo en un restaurante en Provenza. Suministrada.

¿Cuál es la clave de una buena cocina? Esto dice el chef de Karol G

Emilio Valencia, chef paisa con casi dos décadas de trayectoria y actual director gastronómico de los restaurantes de Karol G, dijo que no hay recetas secretas ni técnicas insustituibles que definan la excelencia en la cocina. Para él, el verdadero diferencial está en la entrega emocional que se pone en cada plato: “Cocinar con amor, esa es la clave de todo”.

Desde su cocina en Provenza, la unidad gastronómica de Karol G en Medellín, Valencia ha liderado un proyecto culinario que combina arte, sabor e identidad. Pero su fórmula va más allá de los ingredientes y las técnicas de alta cocina. Se trata de una filosofía que traduce emociones en sabores y crea conexiones humanas a través de la comida. Todo de la mano del equipo de ‘Bichota Records’.

Publicidad

“En Carolina cada uno fue diseñado y conceptualizado por mí. Caro quería mostrar que Colombia no solo es música, sino también otras formas artísticas con las que podemos impactar al mundo”, explicó.