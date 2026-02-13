Gobierno alista decreto para imponer inversiones forzosas al sistema financiero

El tercer consejo de ministros de la semana estuvo marcado por un anuncio que reabre uno de los debates económicos más polémicos del Gobierno nacional: las inversiones forzosas al sistema financiero.

El presidente Gustavo Petro confirmó que, en el marco de la nueva emergencia económica, expedirá decretos para obligar a la banca a destinar recursos hacia sectores productivos, tras asegurar que el sector incumplió los compromisos pactados.

Según el mandatario, el acuerdo firmado en agosto de 2024, que llevó al retiro definitivo del proyecto de ley de inversiones forzosas, contemplaba el desembolso de 250 billones de pesos en 18 meses para vivienda, agricultura, turismo y economía popular.

Sin embargo, sostuvo que los créditos no se orientaron a la producción ni al crédito asociativo, sino que continuaron concentrados en consumo. En su momento, el llamado Pacto por el Crédito fue presentado como un modelo de concertación público-privada que evitaba una imposición legal.



Tras 19 sesiones de trabajo, el sector financiero advirtió que las inversiones forzosas podrían encarecer el crédito y afectar la confianza. Ahora, ante lo que el Gobierno considera falta de resultados, la medida volverá por decreto en medio de la emergencia.

Otro de los anuncios relevantes fue el primer proyecto de decreto tributario. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que se establecerá un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, enfocado exclusivamente en las 15.000 empresas más grandes del país.

La intención es corregir lo que calificó como un esquema regresivo: aunque la tarifa nominal es del 28 %, las compañías de mayor patrimonio terminan pagando una tasa efectiva cercana al 21,3 %. El decreto contempla tasas diferenciales para distinguir entre empresas productivas y rentísticas, como los bancos, así como bases gravables especiales para cooperativas y cajas de compensación.

El ministro Ávila aclaró que el impuesto al patrimonio para personas naturales, planteado en una emergencia anterior, está suspendido. El Gobierno también estudia ajustes al impuesto a los juegos de suerte y azar, cuya reforma analiza la Corte y que contempla una tarifa del 19 %. Además, Petro planteó la posibilidad de prohibir temporalmente la exportación de carne para contener el alza de precios internos, al considerar que el producto está subiendo por encima de la inflación.

Como medidas de alivio, se anunciaron líneas de crédito con tasas compensadas a través de Finagro y el Banco Agrario para el sector agropecuario y microempresas.