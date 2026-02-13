En vivo
Blu Radio  / Economía  / Gobierno alista decreto para imponer inversiones forzosas al sistema financiero

Gobierno alista decreto para imponer inversiones forzosas al sistema financiero

El presidente Gustavo Petro confirmó que, en el marco de la nueva emergencia económica, expedirá decretos para obligar a la banca a destinar recursos hacia sectores productivos, tras asegurar que el sector incumplió los compromisos pactados.

