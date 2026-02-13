Lluvias en La Estrella, Antioquia, dejan al menos 17 viviendas y 68 personas afectadas

Ha bastado poco tiempo de intensas precipitaciones para que en el Valle de Aburrá sigan produciéndose emergencias, lo que pone en alerta a los organismos de gestión del riesgo.

El caso más reciente ocurrió en el municipio de La Estrella, donde las fuertes lluvias registradas al finalizar la tarde de este jueves 12 de febrero provocaron estragos en viviendas y vías públicas en sectores como El Ciclista, en la entrada a la vereda Pueblo Viejo, y en la parte alta de La Bermejala.

El capitán Fernando Martínez, jefe operativo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esa localidad del sur del Valle de Aburrá, se refirió a la situación, provocada también por la creciente súbita de la quebrada La Bermejala.

“Afectación en vía pública que comunica al sector de Pueblo Viejo. Tenemos afectación de vivienda, lodo, material de arrastre, tierra dentro de las viviendas, lo que obviamente ha complicado las condiciones acá. Al momento no tenemos personas lesionadas ni desaparecidas, solamente afectaciones en viviendas y vía pública”, relató Martínez.



Según el Sistema de Alertas Tempranas, el río Medellín también registró aumento en sus niveles en varias zonas del sur de la ciudad, como El Poblado y La Aguacatala.

En menos de una hora se reportaron 16 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, distribuidas en Sabaneta (2), Itagüí (2), Caldas (1), Medellín (1) y La Estrella (8), donde avanzan las gestiones para consolidar el número de personas damnificadas.