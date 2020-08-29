Artesanías, fiestas y silletas le dan forma a la agenda cultural para este fin de semana en el departamento. La programación se concentrará en el Valle de Aburrá, con actividades gratuitas y eventos para toda la familia.Hacia el sur, la tradición silletera también tendrá un espacio especial con la Ruta Silletera en la vereda Pantanillo de Envigado. Cinco fincas recibirán a los visitantes, quienes además de disfrutar de gastronomía antioqueña podrán conocer los diferentes cultivos de flores."Allá pueden ir en familia, visitar con las fincas y conocer cómo los silleteros arman estas obras de arte. Van a conocer de la variedad de cada una de estas flores y también de la cultura silletera. Adicional a esto, van a disfrutar de nuestra gastronomía antioqueña", señaló el secretario de Desarrollo Económico del municipio, Gabriel Jaime Londoño.Ferias, festivales y fiestas en Antioquia este puente festivoEn Medellín, El Tesoro tendrá, con entrada libre, la feria Raíces, que reunirá una muestra de piezas elaboradas en madera, cerámica, textiles, cuero y otras técnicas tradicionales por diversos artesanos."Artesanos que vienen desde otras regiones del país para ofrecer ellos mismos y enseñarnos los oficios y como país invitado para Raíces y como novedad para este año, México que trae cinco artesanos", contó Andrea González, vocera del centro comercial.En Unicentro, por su parte, se vivirá el Festival de la Cerveza y el Ron. Desde hoy y hasta el domingo, el público mayor de edad podrá disfrutar de presentaciones musicales, gastronomía y una oferta de cervezas nacionales e internacionales, con ingreso gratuito.En el Valle de Aburrá también comenzarán este fin de semana las fiestas de Itagüí, mientras que en el Oriente antioqueño, Rionegro será sede de la edición 67 de la Exposición Internacional Equina.